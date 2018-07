Filipinas retira tropas de paz da Libéria por ameaça do Ebola

As Filipinas têm cerca de 800 a 1.000 soldados e oficiais que servem sob a bandeira das Nações Unidas no conflito e em áreas de desastre, incluindo Haiti, Sudão, Timor Leste, Costa do Marfim e a península coreana.

"O presidente está ficando preocupado com o surto de Ebola na Libéria e ordenou a todas as 115 tropas filipinas que voltem para casa o mais rápido possível", disse um funcionário da Defesa à Reuters.

As Filipinas tem enviado soldados para a Libéria desde 2003. Um marinheiro filipino está sendo monitorado no Togo com sinais da doença, mas autoridades dizem que o país ainda é livre de Ebola, apesar de dezenas de trabalhadores que retornam da Libéria.

(Reportagem de Manuel Mogato)