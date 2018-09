Filipinas retiram 100.000 de casa com aproximação de tufão

Seis pescadores estavam desaparecidos nesta segunda-feira, segundo o Conselho Nacional de Gerenciamento e Redução de Riscos de Desastres, que acrescentou que cerca de 50 mil pessoas estavam agora em abrigos temporários na província central Albay.

O tufão deve atingir as províncias de Aurora e Isabela, no norte do país e produtoras de arroz e milho, na terça-feira, cruzando regiões montanhosas antes de sair pelas províncias de Ilocos, no noroeste, previu o meteorologista Robert Sawi.

Com ventos sustentados de 130 quilômetros por hora, e rajadas que atingiam até 160 quilômetros por hora, o Nesat estava a 260 quilômetros a leste do sudeste da cidade de Casiguran, na província de Aurora, movendo-se no sentido oeste-noroeste a 19 quilômetros por hora.

Voos para a região central foram suspensos, enquanto as escolas na capital Manila fecharam no período da tarde, em resposta às chuvas pesadas e fortes ventos trazidos pelo tufão, que deve se intensificar para categoria 3, com ventos de cerca de 200 quilômetros por hora.

