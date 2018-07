Filipinas se prepara para nova tempestade

RAJU GO, REUTERS

Meteorologistas afirmaram que uma nova tempestade se formando no Oceano Pacífico deve entrar em águas filipinas na quinta-feira e se aproximar um pouco depois do norte da ilha de Luzon, igual ao tufão Ketsana de sábado.

O Ketsana gerou mais chuvas em 24 horas do que o esperado para o mês em Manila e áreas próximas. Cerca de 80 por cento da cidade de 15 milhões de habitantes ficou inundada.

Autoridades estimam que os danos da tempestade somam até o momento 50 milhões de dólares. Mais de 1,8 milhão de pessoas foram prejudicadas e 375 mil abandonaram suas casas e se refugiaram em abrigos.

A contagem de mortos pode subir já que há mais informações chegando de áreas mais remotas. A tempestade atingiu a região metropolitana de Manila e 12 províncias.

"Em relação aos mortos, o aumento não será grande, mas os números de danos podem aumentar", afirmou o secretário de Defesa Gilbert Teodoro nesta terça-feira.

O Ketsana deve se aproximar da região central do Vietná no fim desta terça-feira, e as autoridades ordenaram a retirada de pelo menos 170 mil pessoas.