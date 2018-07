FILME DE ATOR Um Divã para Dois, um casal de sessenta e poucos anos decide - por pressão da mulher - viajar ao Maine e fazer terapia com um guru que promete renovar a vida de casado. O roteiro, de fato, é de gosto duvidoso. Mas Meryl Streep e Tommy Lee Jones salvam o filme do grotesco com interpretações engraçadas e honestas na mesma medida. Pág. 41.