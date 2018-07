Filme de espanhol é o vencedor do My World

Recentemente a BBC convidou você a inscrever um documentário em nossa competição My World (meu mundo) - parte da série SuperPotência. Nós recebemos mais de 500 filmes, histórias que os leitores queriam contar ao mundo e, após muita deliberação, nossos curadores selecionaram "Wash, Rinse and Spin", de Frederico Teixeira de Sampayo, da Espanha, como vencedor.

Nosso curador europeu, Greg Senderson do programa Storyville, da BBC, disse o seguinte sobre o filme:

"Uma das características essenciais do documentário é a habilidade de reunir fatos e criar valor estético. Não é uma tarefa fácil, quase sempre a história ofusca o 'visual' do filme, mais do que ao contrário. A tarefa se torna ainda mais difícil quando se traduz em um filme de dois minutos - como um documentarista conta sobre seu mundo em dois minutos, criando ao mesmo tempo uma experiência visual para a platéia? Nosso vencedor, Wash, Rinse and Spin conseguiu fazer exatamente isso. Filmado de forma bela e simples, é uma abordagem claramente estilística - uma metáfora visual associada a um roteiro poético narrativo".