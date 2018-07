Filme e debate sobre HIV no Dia da Mulher Hoje, Dia Internacional da Mulher, às 18 h, o Espaço Unibanco (R. Augusta, 1.470) exibe o documentário Positivas, de Susanna Lira. O filme retrata a vida de sete mulheres que contraíram o vírus HIV, transmitido pelos maridos. O documentário dá voz a elas, que se tornaram ativistas, realizando ações de prevenção pelo País. Duas das personagens estarão presentes. Após a exibição, participam de debate com a diretora, enfatizando a necessidade da prevenção do HIV. Com entrada gratuita e aberto ao público, o evento contará com um coquetel após o bate-papo, que terá mediação de Roseli Tardelli.