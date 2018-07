Filme romeno 'Child's Pose' ganha Urso de Ouro em Berlim

O filme, dirigido por Calin Peter Netzer, com Luminita Gheorghiu no papel principal, estava entre os favoritos para ganhar o cobiçado prêmio, que aumenta o incrível sucesso dos cineastas romenos no circuito de festivais da Europa.

A grande surpresa da noite foi o prêmio de melhor ator de Nazif Mujic, um bósnio desempregado que pertence à minoria étnica Roma, que precisou ser convencido a interpretar a si mesmo no filme "An Episode in the Life of an Iron Picker" (Um episódio na vida de um catador de sucata) sobre a sua própria experiência à margem da sociedade Bósnia.

O prêmio de melhor diretor ficou com o cineasta americano David Gordon Green pelo filme cômico, "Prince Avalanche", enquanto a chilena Paulina Garcia ficou com o prêmio de melhor atriz do júri popular, pelo seu papel de divorciada de Santiago em "Gloria".

O prêmio de melhor atriz foi o mais disputado esse ano em Berlim, tanto Gheorghiu, quanto as atrizes francesas Catherine Deneuve e Juliette Binoche foram muito elogiadas pelas suas interpretações.

Entre outros prêmios na cerimônia de encerramento do festival, foram entregues os prêmios por contribuição artística excepcional ao cinegrafista do Cazaquistão, Aziz Zhambakiyev, por seu trabalho em "Harmony Lessons" e Denis Cote, diretor da produção franco-canadense "Vic+Flo Saw a Bear".

