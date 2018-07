Filme-terapia "A verdade é que eu não via nada de mim no meu pai. E também acho que ele não via nada dele em mim. Éramos como estranhos - que se conheciam muito bem." Essa fala é do personagem Will, de Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Mas bem que poderia ser dita pelo próprio Burton, que escolheu o roteiro por se identificar com a má relação entre pai e filho.