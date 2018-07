Filme The Wrestler vence o Festival de Veneza O filme The Wrestler (O Lutador), de Darren Aronofsky, venceu o Leão de Ouro do Festival de Veneza. O vencedor da categoria de melhor filme é estrelado por Mickey Rourke, um lutador aposentado a contragosto que se envolve com uma stripper vivida por Marisa Tomei. O russo Aleksey German Jr. venceu como melhor diretor pelo filme Bumaznyj soldat (Soldado de Papel), uma estória que se passa nos primeiros dias do programa espacial soviético. Silvio Orlando, da Itália, foi laureado melhor ator por seu papel em Il Papa di Giovanna (O Pai de Giovana), de Pupi Avati, sobre a relação problemática de um pai com sua filha adulta. A francesa Dominique Blanc venceu o prêmio de melhor atriz por sua atuação como a mulher ciumenta de L''Autre (O Outro), dirigido por Patrick Mario Bernard e Pierre Trividic.