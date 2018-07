Filme turco leva Palma de Ouro em Cannes

O prêmio de segundo lugar foi para a diretora italiana Alice Rohrwacher, com o filme "Le Meraviglie", enquanto o filme do diretor canadense Xavier Dolan, "Mommy", dividiu o prêmio de terceiro lugar com o diretor francês octogenário Jean-Luc Godard, com "Adieu au Langage".

O norte-americano Bennett Miller ganhou o prêmio de melhor diretor por "Foxcatcher", o ator britânico Timothy Spall ganhou melhor ator para o filme de Mike Leigh "Mr Turner" e Julianne Moore foi nomeada melhor atriz por "Maps to the Stars", de David Cronenberg.