Filmes podem ajudar no preparo para o exame

Nesses poucos dias que antecedem o Enem, ainda é possível dar uma última revisada no conteúdo. Moderação, no entanto, é palavra de ordem. A mente e o corpo precisam estar descansados para encarar a maratona de dez horas de provas - cinco horas por dia.

"O aluno deve se concentrar no básico e jamais tentar correr atrás do conteúdo perdido. Se ele não seguir essa dica, vai se desgastar e não conseguirá se concentrar nos exames", diz Luís Targa, professor das disciplinas de biologia e documentário do Colégio Vértice, do Campo Belo, zona sul. "Para aqueles que não conseguem ou não quererem diminuir o ritmo, filmes e músicas são uma ótima opção para rever parte de conteúdo."

De acordo com Targa, justamente por não terem caráter pedagógico as obras permitem aos estudantes fazer uma reflexão mais aprofundada sobre uma série de temas. "O que só traz pontos positivos quando se trata de uma prova como o Enem."

Em geral, as questões do exame não são conteudistas. Por outro lado, exigem muito dos candidatos a habilidade de interpretar textos. Os enunciados são longos e as provas, recheadas de gráficos para análise.

O professor do Vértice afirma que muitos filmes podem servir como material de estudo. Entre eles, não só os que abordam temas específicos sobre o conteúdo exigido, como O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, que trata do período da ditadura militar no País, ou Arquitetura da Destruição, que traz uma análise sobre o nazismo, mas também aqueles que tratam de assuntos em pauta, como Pro Dia Nascer Feliz ou Quanto Vale ou É por Quilo?, que passeiam por abordagens ligadas ao preconceito e à educação. "Esses filmes podem servir como uma fonte de argumentos para que os alunos trabalhem com a questão das cotas, tanto as raciais quanto as sociais", diz Targa.

Renan Garcia Miranda, professor do Anglo, diz que os estudantes podem simplesmente rever os filmes que gostam ou ouvir novamente suas músicas preferidas, desde que o faça com uma abordagem diferente. "Os alunos já têm um repertório cultural", afirma. "Talvez seja muito mais prazeroso para eles buscar novas camadas de leitura e interpretação daquilo que já conhecem. Esse processo sempre lhe trará redescobertas."

"Livros, jornais e revistas também podem estar nesse roteiro de estudos", acrescenta a coordenadora do Cursinho da Poli, Alessandra Venturi. "São recursos que podem até ajudar os alunos na prova de redação, seja na formulação dos argumentos seja enriquecendo o vocabulário", diz a professora. "Alunos que têm uma visão geral sobre o que está rolando na mídia terão muito mais recursos para se dar bem nas provas."

Segundo Alessandra, candidatos que precisam estudar mais um pouco para se sentir mais seguros devem no máximo se esforçar para resolver questões de provas anteriores ou fazer algumas redações, sempre procurando controlar o tempo para cada uma das partes. "A sexta-feira, no entanto, deve ser reservada, impreterivelmente, para descanso", afirma.

FILMOGRAFIA INDICADA

Ficção

A Onda (Dennis Gansel)

Quanto Vale ou É por Quilo? (Sergio Bianchi)

Xingu e O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias (Cao Hamburger)

Wall-E (Andrew Santon)

O Preço do Amanhã (Andrew Niccol)

Documentários

Arquitetura da Destruição (Peter Cohen)

Janela da Alma (João Jardim e Walter Carvalho)

O Veneno Está na Mesa (Sílvio Tendler)

Pro Dia Nascer Feliz (João Jardim)