Fim da alergia O Metrô Tatuapé é indicado para resolver várias pendências em pouco tempo. Lá dá para emitir passaporte (no posto da Polícia Federal) e comprar passagens aéreas em uma de suas agências de viagem; fazer exame no laboratório de análises, passar no dentista, cabeleireiro e, além de tudo, usufruir das opções de lazer e compras. São oito salas de cinema da rede Cinemark e cinco lojas grandes que ocupam os corredores: Americanas, Renner, C&A, Ponto Frio e Casas Bahia. Mas é um ponto discreto que faz a diferença: localizado no piso Tatuapé, o Quiosque do Alérgico vende produtos alimentícios especialmente desenvolvidos para pessoas com alergia a certos ingredientes.