Fim das sacolas deve ser relançado, diz executivo O programa de eliminação das sacolas plásticas nos supermercados de São Paulo terá de ser relançado, na avaliação de Hugo Bethlem, vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar. Segundo ele, a campanha entre os consumidores foi bem aceita inicialmente, mas a reação de entidades representativas da indústria plástica criou confusão e arrefeceu a adesão de pequenos mercados. "Os pequenos negócios estão voltando para as sacolas plásticas", disse Bethlem, após participar do fórum Criatividade para a Inovação. A eliminação das sacolas plásticas em São Paulo foi fruto de acordo entre a Associação Paulista de Supermercados (Apas) e os governos municipal e estadual. Já há discussões com o Ministério do Meio Ambiente para adotar medida semelhante em nível nacional. / VINICIUS NEDER