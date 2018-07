Fim de ano teve menos atrasos nos aeroportos do País

Apesar dos transtornos enfrentados por passageiros da Gol/Varig na semana do Natal, a chamada Operação Feliz 2009 nas aeroportos brasileiros registrou um porcentual de atrasos inferior ao do mesmo período de 2007/2008. Entre os dias 19 de dezembro e 4 de janeiro deste ano, cerca de 20% dos voos programados decolaram ou pousaram com atrasos superiores a 30 minutos. No verão passado, a média ficou em 26%. O levantamento preliminar confirma ainda que a Gol/Varig foi a principal responsável pela melhora inexpressiva do índice geral de atrasos no País. Se os números da companhia deixassem de ser computados, a média nacional de atrasos cairia para cerca de 14%, um dos níveis mais baixos de 2008, atrás apenas de agosto (13,6%), setembro (10,5%) e outubro (12,5%).