Fim de semana será de sol na capital paulista O dia começou com céu parcialmente nublado e temperaturas oscilando em 14ºC em toda a capital paulista. Durante a madrugada foi registrada a mínima de 11ºC, porém, a sensação térmica na zona sul da cidade era de 8ºC. Nas próximas horas a temperatura tende a entrar em elevação, podendo atingir máxima de 24ºC no período da tarde, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE)