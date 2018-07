Fim de semana será de sol na capital paulista

O sol predomina e as temperaturas entram em gradativa elevação durante as tardes, apesar de ainda fazer frio durante as madrugadas, com mínimas em torno dos 13ºC. Não há previsão de chuva e a temperatura máxima na tarde do domingo pode superar os 27ºC. A umidade relativa do ar cai bastante, porém não deve atingir níveis críticos.

Hoje, o sol fica entre poucas nuvens e a temperatura sobe. A máxima oscila em torno dos 23ºC durante a tarde e não há expectativa de chuva. Os menores valores de umidade relativa do ar ficam próximos dos 50%.