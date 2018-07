Fim de semana teve eleições para a presidência da câmara e do senado

Eduardo Cunha desbancou Chinaglia, candidato petista para a presidência da câmara. No senado, Renan Calheiros foi eleito pela quarta vez. O miss Amazonas movimentou as redes sociais quando a vice-campeã não aceitou a derrota e jogou a coroa da vencedora no chão. No esporte, Anderson Silva voltou ao octógono com vitória e Djokovic se consolidou como grande vencedor do Aberto da Austrália. Veja estes e outros destaques do fim de semana.