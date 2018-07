Fim de semana teve Lollapalooza e imagem de criança síria se rendendo a fotógrafo

A operação da Polícia Federal deflagrada contra um esquema de corrupção envolvendo grandes empresas no tribunal fiscal da Receita Federal esteve entre os temas mais importantes do noticiário do Portal do Estadão no fim de semana. Uma declaração polêmica do ministro Joaquim Levy sobre o estilo da presidente Dilma Rousseff causou repercussão. Veja estes e outros destaques: