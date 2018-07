Fim de Sete Quedas causou protestos A inundação de Sete Quedas de Guaíra, um conjunto de cachoeiras de mais de 100 metros localizado 150 quilômetros acima da usina, foi considerada a maior perda ambiental causada pela construção de Itaipu. Meses antes, o aumento de visitação ao local foi tão intenso que provocou a queda de uma ponte mal conservada, matando 32 pessoas. Dias antes do enchimento do reservatório, centenas de pessoas se reuniram à beira do salto para realizar o quarup, um ritual indígena de homenagem. Outro tributo foi feito pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, no poema Adeus a Sete Quedas.