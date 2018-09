Fim do horário de verão altera transporte público em SP

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) vai funcionar até 1h de domingo (no horário novo). Com a ampliação do horário de circulação dos trens, o número de viagens será maior. Na Linha 1-Azul, serão 17 viagens a mais; na Linha 2-Verde, 16; na Linha 3-Vermelha, 22; e na Linha 5-Lilás, 10. No domingo, todas as estações reabrem ao público no horário normal, às 4h40. As exceções são as estações Vila Prudente e Tamanduateí, que operam atualmente das 8 às 17h.

As seis linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também irão operar uma hora a mais no sábado. A operação será reiniciada normalmente às 4h de domingo. Já as linhas de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) que operam entre 23h e 24h realizarão novamente as partidas previstas para essa faixa.