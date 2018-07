Fim do visto para brasileiros vai demorar, diz diplomata

"Estamos bem interessados em continuar os diálogos, discutir detalhes, mas vai precisar de muito tempo, muita conversa, muito acordo para isentar brasileiros de visto", disse a jornalistas na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, que receberá a secretária de Estado americano, Hillary Clinton.

Questionado a respeito do aumento recente em US$ 20 da taxa, de US$ 140 a US$ 160, para obtenção de visto, Chapman explicou que, na realidade, houve um barateamento do custo. Isso porque, segundo ele, agora está incluso o custo do serviço de correio, que antes era cobrado à parte.