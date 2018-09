Fina suspende Rebeca por 2 anos; nadadora vai recorrer

A Federação Internacional de Natação (Fina) suspendeu a nadadora brasileira Rebeca Gusmão por dois anos, devido ao resultado positivo de um exame antidoping realizado durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, informou nesta quinta-feira a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. A defesa da nadadora informou que vai recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), última instância da justiça desportiva internacional. "Vamos pedir urgência no julgamento para ela ter tempo de disputar a Olimpíada", disse à Reuters uma assessora de Rebeca. A suspensão acontece uma semana após Rebeca ter sido absolvida pela CAS de outro caso de doping, ocorrido em 2006. A corte declarou-se inapta para julgar o caso da brasileira, que não havia passado por julgamentos prévios no Brasil ou na Fina. Após a decisão da CAS, a nadadora chegou a afirmar, na segunda-feira, que iria à Olimpíada de Pequim, em agosto, para "trazer uma medalha". "A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos vem tornar público que acaba de receber da Federação Internacional de Natação, mais precisamente do Painel de Doping da Fina, a decisão de suspender por dois anos a atleta Rebeca Gusmão", informou a CBDA em comunicado a imprensa. A pena de dois anos imposta a Rebeca tem início em 2 de novembro de 2007, quando ela foi suspensa preventivamente devido ao antidoping positivo no Pan. Na ocasião foram encontrados altos níveis do hormônio masculino testosterona numa amostra da atleta colhida em 13 de julho de 2007, dia da abertura dos Jogos. A defesa de Rebeca alega a existência de erros de procedimento durante a realização do antidoping no Pan. Apesar de ter perdido os tempos obtidos no Pan do Rio, devido ao exame antidoping positivo, Rebeca tem índice olímpico para nadar os 50 m livre. A marca foi obtida em 2007, numa competição que seus exames antidoping foram negativos.