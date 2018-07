Final de semana será de calor e sem chuvas em SP

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima esperada é de 32ºC, que deve ser registrada na tarde de domingo - 7ºC de aumento em comparação com à máxima prevista para esta sexta-feira, de 25ºC. A mínima esperada para o domingo é de 17ºC.

O sábado começa frio e com forte nebulosidade durante a madrugada. Os termômetros devem atingir a mínima de 16ºC, valor que aumenta com o nascer do sol, que dissipará as nuvens. No final da manhã e início da tarde, a temperatura chega aos 31ºC.

O retorno do calor, segundo os meteorologistas, acontece porque o ar soprado da capital no sentido litoral deve mudar de curso e começa a partir do interior do Estado. Com a mudança dos ventos, a massa de ar quente estaciona sobre a cidade e inverte a sensação térmica que desde quinta-feira era de ventos frios.

Enquanto as temperaturas aumentam, a umidade relativa do ar cai. O Inmet calcula baixa considerável nos índices, mas sem oferecer riscos aos paulistas. O ar fica mais seco na tarde de domingo, podendo ficar um pouco abaixo dos 30%.

Durante o final de semana não deve ocorrer chuva em São Paulo. Caso a previsão se concretize, a capital paulista terá dois meses de estiagem. O Inmet, no entanto, pondera e deixa aberta a possibilidade de uma garoa fina atingir a baixada santista.