Final de semana terá tempo quente e seco em SP

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo continuará estável nos próximos dias, contribuindo para grandes amplitudes térmicas. O sol predominará, a temperatura ficará alta durante a tarde e a umidade relativa do ar baixa, principalmente entre 11 horas e 16 horas. O tempo continuará seco e a vegetação seca também favorece a propagação de incêndios. As temperaturas oscilam entre a mínima de 12ºC e a máxima de 28ºC.

No País, o dia permanecerá com condição de pancadas de chuva isoladas sobre a Região Norte e a faixa nordeste da Região Nordeste. No litoral do Nordeste que vai da Bahia até Alagoas e no norte do Ceará a chance de chuva será menor.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), na faixa sul e extremo sudoeste do Rio Grande do Sul o dia será de muitas nuvens e chuva. No centro-leste do Rio Grande do Sul haverá pancadas de chuva pela manhã. No oeste do Rio Grande do Sul, sul da Bahia, nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo haverá sol entre poucas nuvens.

Nas demais áreas do País o dia será ensolarado. No Centro-Oeste, sul da Região Norte e oeste do Sudeste a umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde.