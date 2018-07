Finazzi volta à Ponte Preta

A Ponte Preta anunciou ontem a volta do atacante Finazzi, que jogou pelo clube em 2006 e 2007 e estava desempregado. Com 250 gols na carreira, o centroavante de 36 anos fará exames médicos hoje, será apresentado em seguida e deve estar à disposição do técnico Márcio Bittencourt para estrear no dérbi de sábado contra o Guarani. Outra contratação foi o volante Danilo Portugal, do Vitória de Setúbal, que também deve estrear no dérbi de sábado.

No líder Vasco, a diretoria está tão satisfeita com o trabalho do técnico Dorival Júnior que mantê-lo no clube em 2010 virou prioridade. A renovação do contrato do treinador, que se encerra no fim do ano, deve ser anunciada assim que a equipe confirmar seu retorno à Série A do Brasileiro. Dorival Júnior já deixou claro seu desejo de continuar no clube, mas sua preocupação é não desviar o "foco". O próximo compromisso do time é contra o Duque de Caxias, sábado, no Maracanã.

BRAGANTINO VENCE

Na abertura da 26ª rodada, o Bragantino bateu o Juventude por 3 a 2, em Bragança Paulista, e chegou a 36 pontos, assumindo a 8ª colocação. O Juventude, com a derrota, segue ameaçado de rebaixamento, em 14º, com 31 pontos. No outro jogo de ontem à noite, o Ipatinga não saiu do 0 a 0 com o Bahia, em casa. O time mineiro soma 36 pontos, na 10ª colocação, enquanto o baiano tem 31 e é o 15º.