Fiocruz adquire tecnologia dos EUA para fazer remédio antiAids A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) assinou nesta sexta-feira um acordo para a produção do Atazanavir, usado no coquetel contra a Aids, o que deve reduzir em 41 por cento os gastos do Ministério da Saúde com o remédio e beneficiar os cerca de 40 mil pacientes que usam o medicamento.