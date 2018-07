Fiocruz anuncia 3 substâncias que podem combater aids O Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, anunciou hoje a descoberta de três substâncias com resultados promissores como microbicidas e anti-retrovirais para a aids. Atualmente, o programa nacional DST/Aids utiliza 17 anti-retrovirais mas apenas um deles é produzido no Brasil. O nome dessas moléculas, coletadas em algas encontradas na costa brasileira, é guardado em sigilo porque ainda estão sendo patenteadas. Segundo o coordenador do grupo de pesquisa, Luiz Roberto Castello Branco, o uso dos novos retrovirais, se forem aprovados nos testes, permitirão ao governo economizar de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões por ano.