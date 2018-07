Fiocruz e BNDES fecham acordo para plano de R$ 1 bi

O BNDES já destinou R$ 30,4 milhões do seu fundo tecnológico (Funtec) para projetos científicos da Fiocruz. Segundo o presidente do banco, Luciano Coutinho, o fundo poderá fazer novos aportes em projetos como a construção da planta de produção da vacina contra o pneumococos (bactéria da meningite bacteriana, pneumonia e otite) ou o desenvolvimento tecnológico da insulina humana recombinante.

No entanto, o recurso do Funtec é limitado e decrescente. Ele é formado por 0,5% do lucro do BNDES, que tem caído nos últimos anos. Coutinho disse que o fundo poderá entrar com cerca de 20% dos projetos da Fiocruz, mas o convênio também ajudará a fundação a encontrar novos arranjos institucionais que deem acesso às linhas de financiamento.

"A medicina cada dia é mais intensa em ciência e tecnologia e isso demanda empresas sofisticadas. A Fiocruz pode ser um canteiro de sementes para criar empresas. E nós podemos dar a mão a essas empresas, capitalizando por meio dos nossos fundos de capital semente", afirmou Coutinho, após a cerimônia na sede da Fiocruz, em Manguinhos, na zona norte do Rio.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, cobrou uma solução para a mudança do status institucional da Fiocruz, o que permitiria às suas unidades tomar empréstimos. Segundo o presidente da fundação, Paulo Gadelha, um congresso interno estuda a transformação da Fiocruz numa empresa estatal, como é a Petrobras, ou a criação de mecanismos para que, mesmo como autarquia do Ministério da Saúde, ela possa ter subsidiárias financeiramente independentes.

Atualmente, o endividamento de suas unidades contariam como despesa primária à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. "Se for possível no futuro desenvolver unidades que tenham autonomia financeira, rentabilidade, então poderemos evoluir para o apoio através de financiamentos", afirmou Coutinho. Gadelha reconhece que a Fiocruz está perdendo tempo, mas ponderou que o processo decisório interno é delicado. Segundo ele, uma decisão deve ser tomada em abril do ano que vem. "Estamos com a sensação de uma perda de oportunidade e, ao mesmo tempo, de um desafio enorme. Queremos ser uma instituição estratégica de Estado, mas esbarramos em amarras da forma de pensar o Estado brasileiro."