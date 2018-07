A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que completa 110 anos hoje, prepara a sua expansão. Presente em seis Estados, além do DF, a instituição abrirá centros de pesquisa em Piauí, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Ceará. A Fiocruz também tem investido na "diplomacia da saúde", com a abertura de escritório em Moçambique.