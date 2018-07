Fiocruz vai testar nova droga para aids em crianças

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começará a testar em seres humanos um remédio desenvolvido para tratar a aids em crianças.

Os testes terão início no segundo semestre deste ano e calcula-se que, se forem bem-sucedidos, o remédio estará disponível no mercado a partir de 2014, de acordo as previsões dos cientistas dessa instituição pública.

Os pesquisadores da Fiocruz reuniram em um único comprimido os princípios ativos Lamivudina, Zidovudina e Nevirapina, 3 dos 16 usados no combate contra a Aids. Esse comprimido contém doses adequadas para crianças e foi adoçado com outros componentes com o objetivo de tornar o sabor mais agradável e não gerar rejeição.

Pelos dados oficiais, entre 1980 e 2010 foram registrados no Brasil 14 mil casos de aids em crianças menores de 13 anos, que em sua maioria herdaram a doença de suas mães durante a gravidez ou contraíram no momento do parto.Avanço.