Fique de olho No cenário doméstico, o calendário de eventos é farto e a quinta-feira concentrará um grande número de divulgações, com destaque para a taxa de desemprego de agosto e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de setembro. O primeiro resultado tende a confirmar a recuperação do emprego no País. O índice, que é uma parcial do IPCA mensal, deverá mostrar a inflação ainda em níveis tranquilos. No exterior, o destaque é a reunião de dois dias do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do banco central dos Estados Unidos que definirá a taxa básica de juros da maior economia do mundo. Atualmente, a taxa está definida dentro de uma banda de zero a 0,25% ao ano e, segundo analistas de mercado, não há perspectiva de alteração da taxa, na reunião desta quarta-feira.