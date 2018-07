Fique de olho No cenário doméstico, o evento de maior destaque é a divulgação da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de agosto, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os analistas querem saber se a indústria teve uma recuperação tão forte como a de julho, quando cresceu 2,20% ante o mês anterior. Em relação a agosto do ano passado, a expectativa é de queda. No exterior, a atenção será concentrada na revisão final do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre dos Estados Unidos e do Reino Unido. Nos EUA, também será conhecida a taxa de desemprego (payroll) de setembro. No Reino Unido, destaque para o indicador de atividade industrial dos gerentes de compras referente a setembro, que tende a mostrar expansão da atividade.