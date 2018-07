Fique de Olho No cenário doméstico, destaque para os números fechados de novembro da balança comercial e para alguns índices de inflação, como o IPC da Fipe. Os analistas do mercado financeiro não deixarão de ficar atentos também aos resultados que serão apresentados na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE que, apesar de retratar ainda o mês de outubro, será importante para avaliar como se comportou o setor industrial no primeiro mês do último trimestre do ano. No exterior, o dado mais importante virá novamente dos Estados Unidos, na sexta-feira, com o anúncio do nível de emprego de novembro, o chamado payroll. Fora dos Estados Unidos, destaque para o encontro de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), com previsão de manutenção da taxa de juros básica em 1% ao ano.