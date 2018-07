'Fiquei satisfeita com o valor e o atendimento' Moradora de Heliópolis, a dona de casa Ana Lúcia Andrade levou a sogra, Dormicília de Melo, para passar por um clínico. "Fiquei muito satisfeita com o atendimento e com o preço. Queria que eles contratassem um gastroenterologista, porque meu marido sente fortes dores de estômago e aguarda há três meses pelo agendamento do posto de saúde. Disseram que há cem pessoas na frente na lista."