First Data receberá injeção de US$3,5 bi de investidores

O investimento, na forma de colocação privada, é o movimento mais dramático até agora do KKR. A iniciativa libera parte do fluxo de caixa da First Data da ampla dívida, resultado da compra alavancada de 29 bilhões de dólares, em 2007.

A empresa de pagamentos tem sido asfixiada por pagamentos de juros, gerando uma perda de 732,2 milhões de dólares em 12 meses até março, enquanto a maior parte de seu fluxo de caixa para serviços é uma dívida líquida de 24,3 bilhões de dólares.

A First Data disse que receberá 1,5 bilhão de dólares de investidores atuais e 2 bilhões de dólares de novos investidores que incluem fundos de pensão cujos nomes não foram divulgados, fundos mútuos, gestoras e grandes investidores.

O KKR investiu cerca de 1,2 bilhão de dólares, incluindo 500 milhões de dólares de seu fundo de private equity de 2006 e 700 milhões de dólares de seu próprio balanço.

O KKR e um grupo de bancos incluindo Goldman Sachs e Citigroup comprometeram 7,2 bilhões de dólares na compra alavancada de 2007, segundo documentos enviados a reguladores.

Frank Bisignano, ex-diretor operacional do JPMorgan que o KKR levou no ano passado para liderar a First Data, disse que o novo investimento desbloqueará 375 milhões de dólares por ano para ajudar a acelerar a "transformação" da companhia.

(Por Greg Roumeliotis)