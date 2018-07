Fiscais agropecuários são treinados para medir radiação

O IRD é um órgão da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Desde 1º de abril, as mercadorias importadas do Japão têm de vir acompanhadas de certificado emitido pelas autoridades sanitárias locais atestando que não contêm radiação em nível superior ao admitido pelas convenções internacionais.

Além disso, a Anvisa e o Ministério da Agricultura coletarão aleatoriamente amostras dos produtos japoneses importados para análise no IRD ou no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), também vinculado à CNEN. A fiscalização de voos provenientes do Japão será intensificada para garantir que viajantes não ingressem no Brasil com alimentos provenientes daquele país. A importação de produtos agropecuários do Japão é pouco expressiva, ressalta o Ministério. No ano passado, atingiu US$ 38,8 milhões, numa pauta global de US$ 13,4 bilhões.

Participarão do treinamento fiscais dos portos de Manaus, Vitória, Rio de Janeiro e Santos, e dos aeroportos de Viracopos (SP), Galeão (RJ) e Guarulhos (SP).