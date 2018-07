Fiscais da receita Durante a SPRW, o Divirta-se vai almoçar e jantar todos os dias em restaurantes participantes - anonimamente, claro. Com o paladar aguçado, observaremos tudo - se o prato está a delícia prometida, se a reserva feita pela internet de fato funcionou... Em suma, se a (saborosa) proposta do evento está sendo cumprida. Contamos com você para fazer o mesmo. Acompanhe nossa cobertura pelo Twitter e marque @divirtase_sp em seus comentários. Ou, se preferir, participe pelo Facebook.