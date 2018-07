Fiscais de subprefeitura em SP são presos em flagrante

O achaque foi feito à Unimed Paulistana, que reforma um prédio na Avenida Adolfo Pinheiro para instalação de uma unidade de pronto-atendimento. Segundo funcionários da empresa relataram à polícia, Sheila Rodrigues Adell Caramico, de 62 anos, e Nicola Caramico, de 69, ameaçaram lavrar uma multa no valor de R$ 194 mil, caso o pagamento não fosse efetuado. A servidora chegou a pedir R$ 97 mil em espécie para "resolver o problema", depois aceitou negociar o valor e até parcelar em duas vezes. O segundo pagamento seria feito após o término da obra. Ontem, porém, durante a entrega da primeira parcela, Sheila foi presa na companhia do marido em um café, no MorumbiShopping.

Segundo o delegado Sergio Norcia, titular do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), os dois servidores responderão pelo crime de concussão. A pena varia de 2 a 8 anos e é inafiançável. O advogado do casal, Marcelo Assis Fernandes, nega o crime. Segundo ele, os fiscais foram ao shopping apenas para receber a documentação exigida para regularização da obra. "Foi uma surpresa saber que havia R$ 40 mil na sacola. Isso dá a entender que os empresários é que queriam subornar o casal", afirmou.

Haddad comemorou o que classificou como uma resposta rápida diante da primeira denúncia recebida. "Foram 15 dias de investigação até a prisão. O controlador Mário Vinícius Spinelli tem carta-branca para agir." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.