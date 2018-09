Fiscais do Ibama vão paralisar atividades amanhã Os fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de todo o País vão paralisar suas atividades amanhã, segundo informações da Associação Nacional dos Fiscais Federais do Meio Ambiente (Anffema). A paralisação, de 24 horas, será um ato de advertência da campanha pela criação do cargo de Fiscal Ambiental Federal, além de outras reivindicações. Há sete anos, segundo a Anffema, os servidores dos dois Institutos que exercem atividades de fiscalização lutam pela criação do cargo de Fiscal Federal Ambiental. Atualmente, esses servidores estão inseridos em cinco diferentes cargos e continuam sem atribuição definida na lei para atuar na área de fiscalização. Além da criação do cargo, os trabalhadores reivindicam também a criação de três mil vagas no Ibama e no ICMBio, para aumentar o efetivo de fiscais e melhorar as condições de combate aos crimes ambientais, além da criação da Universidade Corporativa, que realizaria cursos de capacitação específicos para aqueles que se habilitarem a exercer atividades de fiscalização ambiental executadas pelo Ibama e pelo ICMBio.