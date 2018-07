Fiscais flagram pesca ilegal de camarão no Maranhão

A operação, realizada na quarta-feira da semana passada, durou 12 horas e teve o apoio da Capitania dos Portos do Maranhão.

Ações em mar aberto na região são difíceis por causa das condições do mar, um dos mais agitados do litoral brasileiro. Além disso, há a barra do Rio Preguiças tem muitos bancos de areia e informantes alertam infratores do deslocamento da equipe de fiscalização.

Fiscais do parque vinham, desde o ano passado, fotografando a costa para identificar embarcações e compreender a dinâmica da pesca de arrasto. Além disso, utilizaram informações do projeto de monitoramento da geografia da foz do Rio Preguiças, desenvolvido por meio de uma parceria do parque nacional com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), para traçar as rotas seguras de saída e entrada da barra.