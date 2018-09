Fiscais recolhem 35 ônibus com irregularidades no Rio Fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) recolheram 35 ônibus em situação irregular hoje, em dois terminais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação, que faz parte da operação "Legal tem que ser Legal", também aplicou 47 multas. Problemas na documentação, falta de trocador, omissão do quadro de horários e falta de autorização para o transporte de passageiros foram as principais infrações constatadas.