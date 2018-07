Fiscais são agredidos em blitz antifumo em Araraquara Dois fiscais da Vigilância Sanitária de Araraquara, a 270 quilômetros de São Paulo, foram agredidos enquanto faziam uma blitz da lei antifumo em um bar, no bairro Santa Angelina, na noite de sábado. Segundo depoimento dos agentes José Aparecido Crespolini, de 46 anos, e Sandra Regina Morandim, 39 anos, eles faziam a blitz quando viram um cliente, um motorista de 46 anos, fumando na calçada, embaixo do toldo do bar. Os fiscais foram até o comerciante e pediram que apagasse o cigarro. Na volta, o motorista partiu para cima de Crespolini, que levou um empurrão contra a parede. De acordo com o registro policial, o motorista teria tentado chutá-lo. Sandra ainda teria sido ameaçada pelo motorista e, ao tentar escapar da intimidação, tropeçou e caiu.