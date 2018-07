Fiscal da Prefeitura é morto a tiros em São Paulo Um fiscal da Prefeitura de São Paulo foi morto a tiros na noite de ontem na esquina no Campo Belo, zona sul da capital paulista. Ao volante de um veículo de passeio, Claudemir dos Santos, de 44 anos, que atuava em blitze contra camelôs, foi surpreendido por dois ocupantes de um carro. Armado de pistola calibre 380, um dos desconhecidos atirou várias vezes contra Claudemir que, mesmo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, não resistiu e morreu. A dupla fugiu e nada foi levado da vítima. Testemunhas não anotaram as placas do veículo. Policiais militares e civis foram acionados para o local e encontraram várias cápsulas de pistola no chão.