Fiscalização apreende 15 ônibus rurais no interior de SP Operação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Polícia Rodoviária nas estradas do interior de São Paulo vistoriou hoje 144 veículos de transporte de trabalhadores rurais, aplicou 122 autos de infração, com 15 apreensões e o recolhimento da documentação de 40 ônibus, sete deles com licenciamento vencido. Os procuradores encontraram ainda 58 trabalhadores sem registro e cinco menores em situação irregular. A ação envolveu 14 procuradores e 134 policiais, em 19 pontos em todo o Estado, nas regiões de Campinas, Bauru, Sorocaba, Araraquara, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São José dos Campos. As irregularidades mais comuns encontradas nos transportes durante a operação foram falta de extintores de incêndio, pneus sem condições de rodagem, tacógrafos irregulares e assentos sem fixação.