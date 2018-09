Fiscalização apreende 4 mil produtos piratas no RJ A Guarda Municipal do Rio de Janeiro apreendeu 4.281 produtos que estavam sendo comercializados irregularmente, hoje, próximo ao Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, no centro da cidade. Foram apreendidas 4 mil mídias piratas, além de 250 óculos de grau, 30 kits de perfume e um aparelho de reprodução de mídias. Os agentes recolheram as mercadorias durante uma operação para acolher moradores de rua na região.