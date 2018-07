Fiscalização da ANP reduz produção da Petrobras

Segundo comunicado da Petrobras, em julho a empresa produziu 1,968 milhão de barris diários, contra 2,046 bpd em junho, ficando mais uma vez distante da meta de atingir uma média de produção de 2,1 milhões de bpd em 2011.

No ano, a média da produção interna de petróleo da Petrobras está em 2,021 milhões de bpd.

A queda de produção em julho foi justificada pela empresa com as paradas para manutenção nos campos de Marlim (P-20, P-35 e P-37), Albacora Leste (P-50), Parque das Baleias (FPSO Capixaba) e de Unidades da corrente de Cabiúnas. A estatal não informou qual das paradas foi solicitada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo a ANP, apenas a P-37 foi parada por determinação da autarquia, o que fez a Petrobras antecipar para junho uma parada que já estava programada. A unidade produz 50 mil bpd.

A expectativa da Petrobras, porém, é de que as paradas programadas diminuam a partir de setembro e a meta seja atingida, com a entrada de mais plataformas em operação, segundo informou o diretor financeiro, Almir Barbassa, em meados de agosto, quando previu um pico de produção de 2,25 milhões de bpd no final deste ano.

CONTRASENSO

Para o analista Lucas Brendler, do Banco Geração Futuro, a queda do volume em julho é um contrasenso.

"Existia uma expectativa de que viria estável (em julho), não foi nada positivo", avaliou Brendler. "A queda supreendeu, mas vamos aguardar os próximos meses, se as plataformas vão ter o desempenho que eles falaram, se vão atingir o pico que prometeram", completou.

Brendler lembrou que a empresa dificilmente atinge a meta anual e que o mercado já concede um desconto, no caso dele de 10 por cento, sobre o volume anunciado pela estatal.

"Eles mesmos há uns dois anos adotaram uma banda para a meta de produção, mas com variação de 2,5 por cento para cima ou para baixo", explicou.

O analista disse que após o acidente da BP no Golfo do México, em 2010, a fiscalização sobre as operações das petroleiras aumentou no mundo inteiro, e no Brasil não poderia ser diferente.

"O Brasil já tinha normas bastante pesadas, depois da BP ficou ainda mais forte e os sindicatos de petroleiros também começaram a chamar a atenção para os equipamentos desgastados, a mídia pegou forte e a ANP resolveu prestar mais atenção nos critérios a seguir", disse Brendler.

GÁS ESTÁVEL

Já a produção de gás natural da Petrobras ficou em 56,7 milhões de metros cúbicos por dia, estável em relação a junho mas com alta de 8 por cento contra julho do ano passado.

A produção média de petróleo e gás natural da Petrobras no Brasil e no exterior atingiu 2,568 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), mantendo-se estável ao volume registrado no mês de julho de 2010 e caindo 2,78 por cento em relação ao mês anterior.