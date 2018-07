Fiscalização da Lei Seca afrouxou, afirma Denatran O diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Alfredo Peres da Silva, afirma ter observado, com base em denúncias, um ?afrouxamento? na fiscalização da Lei Seca, que tornou mais rígidas as punições para quem dirige após consumir bebida alcoólica. A expectativa é que, com o aniversário de um ano da nova legislação, em junho, as fiscalizações se intensifiquem. ?Está voltando. O pessoal começou a denunciar o afrouxamento e voltaram a fiscalizar. Vamos esperar que com essa comemoração do primeiro ano o pessoal volte com toda a força?, diz o diretor do Denatran.