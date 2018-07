Fiscalização da Lei Seca multa 400 motoristas no Rio

Dois foragidos da Justiça foram presos durante a ação de réveillon da Operação Lei Seca, da Secretaria de Estado do Governo do Rio de Janeiro. Na primeira madrugada de 2014, a operação montou pontos de fiscalização em nove diferentes locais nos municípios do Rio e Niterói. No total, 1.208 motoristas foram abordados - 400 foram multados, 61 veículos foram rebocados, 157 condutores tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida, 175 sofreram sanções administrativas e oito, criminais.

Segundo a secretaria, os foragidos foram abordados no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, e no centro de Niterói. No primeiro caso, o motorista estava sem habilitação e tinha contra si mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de roubo. Na segunda ocorrência, o condutor tinha mandado de prisão por extorsão.