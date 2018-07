Fiscalização de bueiros do Rio deve começar em 10 dias

Ontem, representantes do governo do Estado, prefeitura, Ministério Público Estadual e Crea-RJ se reuniram e elaboraram um acordo de cooperação técnica. Segundo a secretaria municipal de Conservação, a empresa escolhida será contratada sem a necessidade de licitação, em caráter emergencial, pelo prazo de seis meses, prorrogáveis por mais seis.

Antes que comece a fiscalização dos bueiros, o Crea-RJ vai elaborar um termo de referência com todas as obrigações da companhia contratada. Esta semana, técnicos do conselho devem realizar nova vistoria em bueiros da zona sul do Rio, para verificar se há riscos de explosão. Na sexta-feira, foram vistoriadas 21 caixas subterrâneas no centro do Rio. Segundo o Crea-RJ, em sete delas foi constatado que haverá uma explosão, caso alguma centelha fosse acesa no bueiro.