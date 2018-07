Fiscalização em parque é semanal A Fundação Florestal, órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente que administra os parques, informou que praticamente todas as semanas são realizadas operações conjuntas da equipe de fiscalização do Petar com a Polícia Ambiental, com duração de 24 horas corridas. Segundo o órgão, o número de apreensões de palmito tem aumentado em função da maior fiscalização e desse trabalho conjunto. / J.M.T.